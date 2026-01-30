Brian Alexis y Eduardo Josafat, dos de los detenidos durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 saldrían libres al terminar su proceso por el delito de lesiones, confirmó el abogado defensor y fuentes ministeriales.

La tarde de este viernes, el representante legal de los dos detenidos, Ricardo Colorado, informó que se determinó la suspensión condicional del proceso, por lo que se tiene previsto que salgan del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en las próximas horas.

Ambos jóvenes fueron detenidos en medio de la gresca que se genero durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo capitalino. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Brian y Josafat son dos de los detenidos por los sucesos del pasado sábado 15 de noviembre que aún permanecen en prisión, el resto de los imputados lleva su proceso en libertad, dijo el abogado.

Previamente, la familia de Brian había denunciado que el joven fue golpeado durante su detención y que el día de la marcha de la Generación Z había acudido al Centro capitalino a comprar material para la reparación de celulares, ya que tiene un taller en su domicilio.

Mientras que Josafat, aseguró su familia, asistió a la manifestación a documentar.

