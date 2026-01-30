En un operativo interinstitucional, autoridades federales y capitalinas detuvieron a cinco presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Kena”, célula presuntamente vinculada a la organización criminal “La Unión Tepito”, durante la ejecución de cinco cateos simultáneos en la alcaldía Coyoacán.

Entre los detenidos se encuentra Irán Salvador, alias “El Güero”, de 40 años de edad, identificado por las autoridades como presunto líder de dicha célula criminal. Junto con él fueron asegurados José David, de 28 años; Diego Gael, de 21; Noé, de 52, y Arturo, de 42 años de edad.

Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en la alcaldía Coyoacán; aseguran drogas y catean inmuebles Foto: Especial.

De acuerdo con las investigaciones, “Los Kena” operan principalmente en la zona sur de la Ciudad de México y en los límites con el estado de Morelos, donde presuntamente se dedican a la venta y distribución de narcóticos, así como a la extorsión. Las indagatorias señalan que el grupo mantenía presencia en colonias como Carmen Serdán y Popular Emiliano Zapata.

Lee también: Personal de Refugio Franciscano ingresa a predio en disputa en alcaldía Cuajimalpa; no se reportan incidentes ni lesionados

Las detenciones derivaron de trabajos de inteligencia de gabinete y campo, realizados tras denuncias por la posible comisión de delitos contra la salud. Con los datos de prueba obtenidos, un juez de control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en la alcaldía Coyoacán; aseguran drogas y catean inmuebles Foto: Especial.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante las diligencias, efectuadas sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial, las autoridades aseguraron diversas dosis de aparente marihuana, cocaína y crystal. Los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo policial.

Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en la alcaldía Coyoacán; aseguran drogas y catean inmuebles Foto: Especial.

Los cinco detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr