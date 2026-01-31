Este 4 de febrero trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro marcharán al Zócalo para exigir mejores condiciones laborales. ¿Qué es lo que piden?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) que preside Fernando Espino Arévalo, demanda pronta solución a demandas como la compactación salarial de las plazas de pie de escalafón, revisión de áreas de trabajo peligrosas e insalubres, entrega de ropa de trabajo para las y los trabajadores, así como la dotación de equipo de seguridad y protección personal, entre otras requerimientos.

Además del cumplimiento a los acuerdos adoptados como el funcionamiento de la clínica médica de Tláhuac de Línea 12, construida desde la inauguración de la Línea dorada. Asimismo el SNTSTC pugna por que el mantenimiento de los trenes de dicha línea por el personal del STC, y no empresas externas como CAF.

En el caso de las instalaciones de “Metro-Energía”, también sean con el mantenimiento de los Trabajadores del Metro y no la CFE.

De igual manera, con amplia experiencia en la Técnica-Metro demandan sean incorporados a los trabajos de rehabilitación de las líneas 3 y A.

Respecto a la calzada flotante de Tlalpan, el SNTSTC demanda que se revise el cajón del túnel, la instalación de equipo de comunicaciones TETRA, que se reponga el cableado de energía dañado de la Línea 2, así como la compra de aparatos de cambios de Vías.

La marcha se llevará a cabo el 4 de febrero a partir de las 15:30 horas. La manifestación partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo Capitalino.

