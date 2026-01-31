Con la apertura este lunes 2 de febrero del tramo III del Tren Interurbano México-Toluca, de Observatorio a Santa Fe, los gobiernos federal y local habrán concluido la obra que inició hace 11 años con seis meses, aunque las acciones de mitigación siguen pendientes, denuncian vecinos de la zona.

Señalan que aún están limitados en acciones que hagan eficiente su movilidad, garanticen seguridad y convivencia de quienes habitan las colonias cercanas por las que transita El Insurgente.

A través de una solicitud de transparencia que realizó EL UNIVERSAL, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informaron que se tiene previsto realizar el proyecto de urbanización derivada de la construcción del tramo Santa Fe-Observatorio, aunque están detenidas por “inconformidades vecinales”.

Lee también Tren Interurbano México-Toluca entra en fase final de pruebas; alista conexión Santa Fe–Observatorio

Expuso que también se ejecutará, en coordinación y con visto bueno de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) un colector marginal, “en beneficio social de la comunidad”.

Además, precisaron que como parte de la acciones de mitigación y restitución, se dará continuidad al proyecto de rehabilitación de la carpeta asfáltica, guarniciones, banquetas y demás elementos viales que establezca el proyecto que será autorizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Segiagua, “con el fin de garantizar la adecuada integración urbana y funcionalidad del entorno afectado por las obras del Tren Interurbano México-Toluca, tramo Santa Fe-Observatorio”.

“A la fecha, y en estricto apego a los derechos humanos de la ciudadanía, así como en atención a diversas demandas vecinales y socios, los trabajos se encuentran suspendidos en la zona.

En el acceso a la estación Vasco de Quiroga, por la calle Pólvora, se observan los orificios tapados con rejillas en los que serían plantados árboles; también están pendientes las luminarias. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Lee también Ferrocarriles del Istmo y Secretaría de Comunicaciones demandan a 3 familias chiapanecas; las acusan de invasión de bienes nacionales

“No obstante, se tiene previsto dar continuidad una vez que sea liberada la zona para trabajos en beneficio de la población”, se refiere en la respuesta vía transparencia.

Al respecto, Itziar de Luisa Plaza, presidenta de la Asociación de Colonos de Santa Fe, informó que la estación Santa Fe —inaugurada en 2024—, aún no está terminada, pues carece de las conexiones de puentes peatonales y accesos viales para acceder a la terminal. Además de que está pendiente la construcción de un camellón sobre avenida Vasco de Quiroga.

“Pedimos que se construya un camellón y andador debajo del puente donde pasa el tren. Se requiere también reordenamiento del transporte público. Es importante porque el tren va a tomar una ruta que ya no deberían de hacer los camiones. Además de corredores peatonales seguros para Santa Fe”, indicó.

Lee también “Avanza la liberación del derecho de vía para Tren a Pachuca”

“En la estación Santa Fe todavía están por construirse el acceso peatonal desde avenida Santa Fe y el acceso peatonal desde la autopista. La gente no puede entrar de ese lado, sino que solamente por Vasco de Quiroga. Y el acceso de transporte público de la autopista tampoco está, tienes que dar toda la vuelta al centro comercial para poder pasar. El servicio del tren no está terminado, faltan accesos peatonales, vehicular y aunque llegue a Observatorio, si no podemos tener accesibilidad, no funciona. Tampoco se han recuperado calles, que cerraron por las obras”, afirmó.

José Pepino, representante de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) del pueblo de Santa Fe, señaló que entre los compromisos que asumió el gobierno federal fue la instalación de luminarias, bacheo de las calles cercanas a la estación Vasco de Quiroga, colocación de reductores de velocidad, cámaras de vigilancia y el sembrado de árboles.

Este diario constató que en el acceso por la calle Pólvora, las rejillas fueron instaladas sobre las banquetas para plantar los árboles, aunque tienen tapas improvisadas, otras están abiertas y con basura.

José Pepino, representante del Copaco del pueblo de Santa Fe, señaló la falta de luminarias, bacheo y cámaras de vigilancia. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Lee también Hundimientos y baches dañan a las unidades del Metrobús

“Dejaron abierto, que según van a sembrar árboles y que Sedema (Secretaría de Medio Ambiente) no les ha dado todavía la donación de los árboles, pero eso es un peligro porque se ha caído varia gente. Ahora imagínense cuando pasen por aquí los que salgan o entren a la estación del tren”, puntualizó.

También destacó que la construcción de una clínica de salud en la colonia Madrazo no beneficia de manera directa a los habitantes de Santa Fe.

Dicha clínica ubicada en la colonia Madrazo ya fue terminada; sin embargo, no está equipada ni abierta al público.

Al respecto, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó a EL UNIVERSAL en 2023 que desde 2019 se han cumplido diversas peticiones de los vecinos, como la rehabilitación de una escalinata y barandal que funciona como acceso a la colonia Madrazo, el lanzado de talud, rehabilitación y mantenimiento de altares en calles y andadores, así como la capilla central de la colonia, en la que se construyó una bodega y un sanitario. Además de que en el área infantil se colocó pasto sintético y aparatos de ejercicio.

Lee también VIDEO Personal de Refugio Franciscano ingresa a predio en disputa en alcaldía Cuajimalpa; no se reportan incidentes ni lesionados

En las colonias cercanas a Río Tacubaya, colindantes con la terminal Observatorio, los habitantes de El Capulín recordaron que está pendiente la creación de espacios públicos, mejora del deportivo de la colonia, instalación de luminarias, bacheo y pasos peatonales.

Juan Barrera, representante de vecinos de la colonia El Capulín, dijo que “a unos días de la inauguración no hay ningún proyecto mostrado ahorita a los vecinos y solamente se quedaron en palabras. Dicen que nosotros impedimos las obras de mitigación, eso no es cierto”, apuntó al recordar que continuarán exigiendo la reparación de más de 30 casas que se vieron afectadas por la construcción de la obra.

Entre las acciones que destacó la SICT y ARTF es que se entregó el centro de salud T1, ubicado en calle Cilantro esquina con calle Capuchina, colonia Tlapechico, “fueron concluidos y entregados a satisfacción desde el año 2020”.

La clínica de salud en la colonia Madrazo, uno de los compromisos como parte de las obras de mitigación, ya fue concluida, pero no está equipada y no está abierta al público. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL