Nextlalpan, Méx.— El proceso de liberación del derecho de vía para la obra del Tren AIFA-Pachuca avanza sin problemas y bajo los esquemas de justicia social apegados a los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, informó Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En entrevista para EL UNIVERSAL, el funcionario detalló que se han encontrado casos en los que, como las vías existentes no se usaban o se usaban muy poco, hubo personas que se ampliaron, además de personas que piden más recurso por metro cuadrado.

Sin embargo, dialogan y avanzan de manera positiva.

“Nosotros trabajamos apegados a lo que establecen los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, pero no hemos tenido problemas y como la Presidenta ordenó atenderlo desde una perspectiva de justicia social, entonces no nada más llegamos a comprar la tierra, llegamos a dialogar con la gente y a resolver esas problemáticas que te puedas ir encontrando en el entorno”, mencionó.

Como en las demás obras de trenes, dijo el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio, todos los miércoles hay mesas de trabajo de atención social encabezadas por la SICT, participa la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Sedatu, gobierno del Estado de México e Hidalgo y gobiernos municipales, para dar atención a cualquier problemática.

Néstor Núñez detalló que derivado de que las vías existentes no se usaban o se usaban muy poco, hubo personas que se ampliaron en sus viviendas. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Núñez López dijo que ya se levantaron minutas para evaluar el estado actual de calles y carreteras de acceso a la obra, para que, acabando la construcción, se puedan arreglar.

“O si las vibraciones del transporte pesado de carga lastiman algún domicilio, también estamos haciendo ese proceso desde ahorita para que no nos ocurra como con el Suburbano, para que lleguemos ya a la bronca cuando ya explotó, sino que podamos tener comunicación constante con la gente”, expuso.

Además, sostuvo que al tratarse de un tren eléctrico hasta la estación Pachuca-Mineral de la Reforma, será confinado y por ello no habrá cruces a nivel, por lo que deberán construirse pasos peatonales o vehiculares, proyectos que se realizarán de manera coordinada con los municipios y estados.

El proyecto ferroviario contempla 57 kilómetros de nuevas vías, ya que los trenes partirán desde la estación Buenavista usando el mismo trayecto del Tren Suburbano y posteriormente usará el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para posteriormente desviarse a través de un viaducto elevado antes de llegar a la estación Xaltocán. La demanda de boletaje se estima en 107 mil viajes cada día, toda vez que por las 6 estaciones que habrá de Pachuca al AIFA, tendrá una función como ampliación del Suburbano.