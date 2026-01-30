Integrantes de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) rechazaron la propuesta inicial de la Dirección del Servicio de Transportes Eléctricos ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX, ya que resulta insuficiente y no atiende la problemática que enfrentan trabajadores con un tabulador salarial obsoleto y desfavorable, por lo que reiteró que el emplazamiento a huelga se mantiene para el primer minuto del próximo 4 de febrero.

"La cuenta regresiva ha comenzado nuevamente, por lo que en los próximos días podría estallar la huelga en el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús si las autoridades continúan sin dar una propuesta clara que garantice el cumplimiento de las demandas de las y los Trabajadores del Transporte Eléctrico”, indicó Gerardo Martínez, Secretario General de la ATM.

“La falta de una respuesta seria y digna por parte de la empresa nos obliga a mantener esta medida como nuestro último recurso para defender los derechos laborales de nuestra base. Queremos dejar claro que la responsabilidad de una posible suspensión del servicio recaerá exclusivamente en las autoridades del STE”, señaló.

La Alianza de Tranviarios de México entregó una nueva propuesta formal en la que demanda un 16.5% de incremento directo al salario. “Este porcentaje es el mínimo necesario para dignificar el trabajo de nuestros compañeros y corregir las distorsiones históricas de nuestro tabulador”, dijo el líder sindical.

El sindicato precisó que este aumento deberá aplicarse también a las pensiones de las y los jubilados, como un acto de justicia laboral y reconocimiento a los años de servicio. Asimismo,

Llamado a las autoridades de la CDMX

Los tranviarios llamaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada para que intervenga de manera inmediata en esta negociación. “La situación es crítica y exige la más alta intervención política para destrabar el conflicto, pues el futuro del Transporte Eléctrico de la Ciudad de México no puede depender de la inacción de sus funcionarios”.

La Alianza de Tranviarios de México manifestó que está dispuesta a negociar, pero no a ceder en sus demandas, ya que consideran que son necesarias para el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores tranviarios; así como para el mantenimiento y el correcto funcionamiento del Transporte Eléctrico de la Ciudad de México.

