La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a 19 metrobuses eléctricos de la línea 4 que circularán de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto a Paseo de la Reforma, en la estación Amajac. Esta acción está encaminada a mejorar el traslado de turistas rumbo al mundial de futbol que se realizará este año.

La mandataria capitalina destacó el esfuerzo de los concesionarios quienes adquirieron las nuevas unidades eléctricas con una inversión de más de 112 millones de pesos.

Indicó que con esta ampliación de ruta se refrenda el compromiso con la electromovilidad.

“Quienes usan el metrobús en la Ciudad de México son todos aquellos que se levantan temprano para salir a trabajar, que se trasladan, que trabajan, que estudian, y que a veces viven también en partes lejanas y el metrobús ayuda a trasladarlos. Así que es una infraestructura de movilidad que hace justicia a la población en la Ciudad de México”, apuntó.

Señaló que, con la ampliación de la ruta, “se va a conectar Buenavista, el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, La Tapo, algunas conexiones con el paradero Pantitlán y el aeropuerto. Así que es una muy buena ruta que empieza este año”, sostuvo.

Foto: Especial

La directora del Metrobús, Rosario Castro detalló que estas nuevas unidades tienen capacidad cada una de 70 pasajeros, y partirá desde la estación Amajac sobre Paseo de la Reforma al Aeropuerto, anteriormente solo llegaba a la estación San Lázaro, por lo que es una ampliación de la ruta que ya venía operando.

En el Monumento a la Revolución, la funcionaria remarcó que la ampliación de la ruta Aeropuerto de la L4 del Metrobús fue un compromiso de la jefa de Gobierno. “Esta nueva ruta hará su recorrido sobre la Ruta Sur; recorrerá 29 kilómetros desde la estación Amajac, sobre Paseo de la Reforma y llegará hasta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

“Es así como con esta flota, ofreceremos 491 lugares por hora/sentido. Estimamos una frecuencia de paso de 9 minutos, por lo que estimamos generar 3 mil viajes diarios”, explicó.

El pago de 30 pesos puede ser emitido a través de la tarjeta de movilidad integrada, relojes inteligentes y tarjetas bancarias.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto apuntó que la línea 4 cuenta con 124 autobuses, de los cuales 74 ya son eléctricos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl