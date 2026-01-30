El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) puso en marcha la prueba piloto para el traslado continuo del Trolebús Chalco a Constitución de 1917 sin hacer parada en la estación Santa Marta de la Línea A del Metro, lo que disminuye el tiempo de transbordo de pasajeros.

El STE indicó a EL UNIVERSAL que en promedio 100 mil personas utilizan al día esta nueva ruta que comenzó a operar a finales de diciembre y cuyo tiempo total de recorrido de Chalco a Constitución de 1917 es de 58 minutos.

Refirió que el objetivo es generar beneficios en ahorro de tiempo a los pasajeros, ya que evita que desciendan en el Centro de Transferencia Modal Santa Marta para volver a subir a una unidad similar hacia Chalco o Constitución de 1917. El costo es de 20 pesos: siete pesos que corresponden a la Línea 10 y 13 pesos para el pago de la Línea 11.

En las rutas del Trolebús Elevado y la que conecta con Chalco, las conocidas 10 y 11, operan 120 trolebuses. “La gente llega en una sola unidad, por lo que se ahorran el transbordo en Santa Marta”, destacó la dependencia.

La ruta 10 del Trolebús recorre vía elevada el poniente a oriente y viceversa sobre el Eje 8 Sur calzada Ermita-Iztapalapa, desde el Metro Constitución de 1917 hasta el Metro Santa Marta. Mientras que la 11 conecta a Chalco, en el Estado de México con el Cetram Santa Marta.

Usuarios ven favorable

Usuarios de la ruta de Constitución de 1917 a Chalco coincidieron que es beneficioso, pues evita bajar de unidades para continuar su camino. El ahorro es de 15 minutos.

Ivonne Zúñiga puntualizó que es más cómodo, pues evita los transbordos. “Yo creo que conviene porque así te vas sentada de punto a punto y evitar que tengas que bajarte en Santa Marta para volver a subirte al camión”.

“Creo que es más cómodo y rápido. Vivir en Chalco es pesado; el trayecto, más, y si pueden evitarnos andar de un lado a otro, mejor. Ojalá se quede fijo y si alguien quiere quedarse en Santa Marta, puede hacerlo”, refirió Carlos Gómez.