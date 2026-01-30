La mañana de este viernes se registró un bloqueo a la circulación vehicular en la alcaldía Iztacalco, donde un grupo de personas manifestó su inconformidad por la construcción y operación de una empresa de químicos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 20 personas cerraron la vialidad sobre el Eje 4 Sur, Avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de Circuito Interior, Avenida Río Churubusco, en la colonia Granjas México, lo que provocó afectaciones al tránsito en la zona.

Los manifestantes señalaron estar en desacuerdo con la empresa de químicos denominada ROKIN, al asegurar que no ha sido debidamente revisada por las autoridades correspondientes y que presuntamente genera altos niveles de contaminación, lo que representa un riesgo para la salud de los habitantes del área.

Durante la protesta, los inconformes exigieron la intervención de autoridades capitalinas para realizar inspecciones ambientales y garantizar que la empresa cumpla con la normatividad vigente. Elementos de tránsito y seguridad acudieron al sitio para monitorear la situación y orientar a los automovilistas hacia vías alternas.

afcl