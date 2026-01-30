Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

La mañanera de Sheinbaum, 30 de enero, minuto a minuto

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Tráiler se estrella e incendia sobre la autopista México-Toluca; se registra intenso tráfico en la zona

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Cuautitlán Izcalli. - En señal de protesta ante la activación de un sistema poncha llantas en accesos al Viaducto Elevado Bicentenario, choferes de unidades de transporte público bloquearon hoy el enlace López Portillo.

Con las unidades tipo combi, alrededor de las 5:00 de la mañana impidieron por algunos minutos que los automovilistas usuarios del también conocido como segundo piso del Periférico Norte pudieran hacer uso del mismo.

Sin embargo, después se retiraron ya que debían continuar con su jornada habitual con rutas hacia distintos puntos de Naucalpan y al Metro Cuatro Caminos, señalaron choferes de transporte público.

Este tipo de unidades no tiene permitido utilizar el Viaducto Elevado Bicentenario, aún pagando la respectiva tarifa, debido a que transportan pasajeros.

Anteriormente, había conductores de combis que burlaban la pluma de acceso a la vialidad debido cuota. Y ahora, ante la activación del sistema antievasión podrían terminar con las llantas ponchadas.

El enlace del VEB funciona con normalidad, en el sentido norte-sur, es decir, con dirección a la Ciudad de México.

