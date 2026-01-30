Más Información
Cuautitlán Izcalli. - En señal de protesta ante la activación de un sistema poncha llantas en accesos al Viaducto Elevado Bicentenario, choferes de unidades de transporte público bloquearon hoy el enlace López Portillo.
Con las unidades tipo combi, alrededor de las 5:00 de la mañana impidieron por algunos minutos que los automovilistas usuarios del también conocido como segundo piso del Periférico Norte pudieran hacer uso del mismo.
Sin embargo, después se retiraron ya que debían continuar con su jornada habitual con rutas hacia distintos puntos de Naucalpan y al Metro Cuatro Caminos, señalaron choferes de transporte público.
Este tipo de unidades no tiene permitido utilizar el Viaducto Elevado Bicentenario, aún pagando la respectiva tarifa, debido a que transportan pasajeros.
Anteriormente, había conductores de combis que burlaban la pluma de acceso a la vialidad debido cuota. Y ahora, ante la activación del sistema antievasión podrían terminar con las llantas ponchadas.
El enlace del VEB funciona con normalidad, en el sentido norte-sur, es decir, con dirección a la Ciudad de México.
