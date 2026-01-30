Más Información

La mañana de este viernes se registró un accidente vehicular en la autopista México-Toluca, donde un tráiler de carga se incendió luego de impactarse contra la guarnición, a la altura del puente elevado previo al túnel, en la zona de Monte de las Cruces, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en dirección a la Ciudad de México, antes de llegar a la caseta, a la altura de la comunidad conocida como Las Maromas. Tras el impacto, la unidad comenzó a incendiarse, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajan para controlar y sofocar el fuego, así como para evitar riesgos mayores en la zona.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional implementaron un corte a la circulación sobre la carretera México-Toluca, con el fin de facilitar las labores de emergencia y prevenir accidentes adicionales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas; sin embargo, la vialidad presenta afectaciones importantes, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar vías alternas.

