Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse": Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Esta noche se registró el de un hombre de 36 años que viajaba en un vehículo acompañado de una mujer por .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que al parecer esto fue derivado de un conflicto vial con el conductor de otro automóvil color gris que se dio a la fuga, en el cruce de la avenida Mariana Nacional y la calle Golfo de México, en la colonia Tacuba, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“En apego a los lineamientos policiales, los policías acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público quien se encargará de las indagatorias correspondientes, en tanto ya se revisan las cámaras de videovigilancia para identificar el vehículo en el que viaja el probable responsable”, expuso.

Información en desarrollo

