Esta noche se registró el asesinato de un hombre de 36 años que viajaba en un vehículo acompañado de una mujer por disparos de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que al parecer esto fue derivado de un conflicto vial con el conductor de otro automóvil color gris que se dio a la fuga, en el cruce de la avenida Mariana Nacional y la calle Golfo de México, en la colonia Tacuba, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“En apego a los lineamientos policiales, los policías acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público quien se encargará de las indagatorias correspondientes, en tanto ya se revisan las cámaras de videovigilancia para identificar el vehículo en el que viaja el probable responsable”, expuso.

Información en desarrollo

pjm