Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, luego de ser atacado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Ciprés y Jazmín, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), correspondientes al cuadrante PIN Z1 X13, localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública con visibles manchas hemáticas.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y tras la valoración confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el diagnóstico preliminar, el hombre presentaba al menos cinco impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el tórax del lado derecho, el dorso, radio-cúbito y la cadera del lado izquierdo.

Hombres es asesinado a balazos en la alcaldía Cuauhtémoc (19/01/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Según los primeros reportes, los presuntos responsables fueron dos individuos que se desplazaban en una motocicleta, quienes tras realizar las detonaciones se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por elementos de la SSC para permitir las labores periciales correspondientes. Posteriormente, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Autoridades capitalinas informaron que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, tanto del C5 como de establecimientos cercanos, con el objetivo de identificar y ubicar a los probables responsables del ataque.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se reportan personas detenidas por estos hechos.

