León, Gto.- Una estudiante de 13 años de edad fue por un individuo la mañana de este miércoles, cerca de la Secundaria General número 23, ubicada en la colonia Rizos del Saucillo, en el polígono de Las Joyas, de esta ciudad.

El sujeto la interceptó cuando se dirigía a clases y con amenazas se la llevó a un terreno baldío.

En ese lugar abusó de ella, la golpeó e; los gritos de dolor de la víctima atrajeron la atención de habitantes del lugar.

El sujeto corrió rumbo al bulevar Aristóteles al ver que las personas se aproximaban al predio.

Vecinos pidieron ayuda al 911 para exigir una ambulancia y la presencia de la Policía Municipal.

La estudiante fue trasladada a un hospital con lesiones por golpes y varias .

Los elementos de Seguridad realizaron un operativo de búsqueda en el sector y lograron la detención de un hombre, como probable responsable del ataque sexual.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana informó que la menor fue valorada por personal de Emergencias y trasladada para recibir atención médica especializada.

Detalló que puso al detenido y la información correspondiente a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.

La SSPPC señaló que mantiene coordinación permanente con las autoridades de procuración de justicia para garantizar la atención a las víctimas y que los hechos no queden impunes.

