Culiacán, Sin.- Un hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer que en una riña familiar, en el ejido La Florida, del municipio de Ahome, privó de la vida con un arma blanca a su cuñado y lesionó a su concuña, Adelina “N”, la cual esta hospitalizada, ya fue detenido por agentes de investigación y municipales.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente municipal de Ahome lamentó este hecho, en el que un matrimonio fue atacado con arma blanca, por un familiar, el cual poco después que huyó del lugar, logró ser detenido por la actuación rápida de autoridades.

Señaló que desconoce los pormenores del incidente que tuvo lugar la madrugada de este miércoles, en el que el señor Leonardo “N”, de 44 años de edad, perdió la vida, al presentar varias heridas con arma punzocortante en el tórax.

Una de las versiones, es que el presunto agresor, llegó por la madrugada para exigir que su esposa regresara a su casa, ante su insistencia, salió el hermano de la mujer para calmar los ánimos del marido, pero este armado con un cuchillo lo atacó, al igual que a su concuña que intento intervenir.

Los cuerpos de auxilio que fueron alertados sobre la riña violenta, al llegar al domicilio, donde se suscitaron los hechos, encontró a Leonardo “N”, tirado en el suelo muerto y a su esposa, sentada en una silla con graves heridas en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital.

