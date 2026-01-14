Más Información

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

José Ramón: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas cínico", le responde Alito

Culiacán, Sin.- Un hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer que en una riña familiar, en el ejido La Florida, del municipio de Ahome, con un arma blanca a su cuñado y lesionó a su concuña, Adelina “N”, la cual esta hospitalizada, ya fue detenido por agentes de investigación y municipales.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente municipal de Ahome lamentó este hecho, en el que un matrimonio fue atacado con arma blanca, por un familiar, el cual poco después que huyó del lugar, logró ser detenido por la actuación rápida de autoridades.

Señaló que desconoce los pormenores del incidente que tuvo lugar la madrugada de este miércoles, en el que el señor Leonardo “N”, de 44 años de edad, perdió la vida, al presentar varias en el tórax.

Una de las versiones, es que el presunto agresor, llegó por la madrugada para exigir que su esposa regresara a su casa, ante su insistencia, salió el hermano de la mujer para calmar los ánimos del marido, pero este armado con un cuchillo lo atacó, al igual que a su concuña que intento intervenir.

Los cuerpos de auxilio que fueron alertados sobre la riña violenta, al llegar al domicilio, donde se suscitaron los hechos, encontró a Leonardo “N”, tirado en el suelo muerto y a su esposa, sentada en una silla con en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital.

