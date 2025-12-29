Más Información

Progreso, Yucatán.- Sobre la carretera Mérida-Progreso, a pocos metros de la entrada a la comisaría de Flamboyanes, se registró un fuerte accidente, luego de que dos motociclistas realizaban “” lo que habría derivado en una colisión con un automóvil.

El percance ocurrió cerca de la medianoche de ayer domingo, cuando un vehículo Chevrolet terminó impactando contra una de las motocicletas.

Tras el golpe, el automóvil perdió el control del volante y salió de la carpeta asfáltica para terminar volcando entre la maleza, mientras que la motocicleta quedó prácticamente destrozada.

El auto involucrado terminó volcado a un costado de la carretera (29/12/2025). Foto: Especial
El auto involucrado terminó volcado a un costado de la carretera (29/12/2025). Foto: Especial

El motociclista involucrado resultó con múltiples y, de acuerdo con testigos, el otro joven que participaba en los “arrancones” huyó del lugar abandonando a su compañero.

Conductores y vecinos auxiliaron al motociclista herido y al conductor del automóvil. Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes trasladaron a los dos lesionados al hospital.

