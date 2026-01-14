Culiacán, Sin.- En operativos de vigilancia efectuados por elementos del ejército en diversos puntos de los municipios de Culiacán y Badiraguato localizaron porciones de drogas, un dron, tres armas automáticas, un aditamento lanzagranadas y 22 artefactos explosivos artesanales.

Durante los trabajos de seguridad desarrollados cerca de la colonia López Mateos, en la capital del estado, los elementos del Ejército descubrieron una bolsa abandonada sobre la banqueta, la cual les resultó sospechosa y procedieron a revisarla.

Al verificar lo que había en su interior, descubrieron un total de treinta y dos dosis de una hierba verde seca, con las características de la marihuana, 23 dosis de un polvo blanco, con características de cocaína y un dron, por lo que aseguraron la bolsa con sus contenidos y la pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Explosivos caseros aseguraos en Sinaloa (14/01/2026). Foto: Especial

Los elementos militares en un trabajo de reconocimiento rural por el municipio de Badiraguato, en el poblado de Arroyo seco, localizaron tres fusiles automáticos, un aditamento lanza granadas, 89 cargadores abastecidos.

También, aseguraron en ese lugar, seis mil 931 cartuchos útiles de diversos calibres, diez chalecos tácticos y treinta y tres artefactos explosivos artesanales, los cuales se mantienen bajo resguardo, en espera que personal especializado proceda a deshabilitar

Dosis de drogas aseguradas en Sinaloa (14/01/2026). Foto: Especial

