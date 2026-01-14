Más Información

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Justicia no es vendetta política: Sheinbaum por detención de rector de Universidad de Campeche; Layda Sansores "ha luchado por la democracia"

Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

José Ramón López Beltrán: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas estúpido y cínico", responde "Alito" Moreno

Culiacán, Sin.- En operativos de vigilancia efectuados por elementos del ejército en diversos puntos de los municipios de Culiacán y Badiraguato localizaron porciones de drogas, un , tres armas automáticas, un aditamento y 22 artefactos explosivos artesanales.

Durante los trabajos de seguridad desarrollados cerca de la colonia López Mateos, en la capital del estado, los elementos del descubrieron una bolsa abandonada sobre la banqueta, la cual les resultó sospechosa y procedieron a revisarla.

Al verificar lo que había en su interior, descubrieron un total de treinta y dos dosis de una hierba verde seca, con las características de la , 23 dosis de un polvo blanco, con características de cocaína y un dron, por lo que aseguraron la bolsa con sus contenidos y la pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Explosivos caseros aseguraos en Sinaloa (14/01/2026). Foto: Especial
Los elementos militares en un trabajo de reconocimiento rural por el municipio de Badiraguato, en el poblado de Arroyo seco, localizaron tres fusiles automáticos, un aditamento lanza granadas, 89 cargadores abastecidos.

También, aseguraron en ese lugar, seis mil 931 cartuchos útiles de diversos calibres, diez chalecos tácticos y treinta y tres , los cuales se mantienen bajo resguardo, en espera que personal especializado proceda a deshabilitar

Dosis de drogas aseguradas en Sinaloa (14/01/2026). Foto: Especial
