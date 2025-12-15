Culiacán, Sin- En diversas acciones desplegadas en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Mocorito, el personal del ejército aseguró seis armas de fuego, 24 cargadores, un lanza granadas, un dron y 7 mil 220 litros de diversas sustancias.

Durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre, en los poblados de Tancote, en el municipio de Mocorioto; en Canamaca y los Cedros, en Culiacán, se encontraron siete áreas de concentración.

En estos sitios, se aseguraron siete mil 220 litros de diversas sustancias químicas, cinco reactores, cuatro condensadores y dos centrifugados

Durante un primer evento, en el poblado de Puerto Esperanza, en el municipio de Badiraguato, durante un patrullaje de vigilancia, se localizaron tres armas automáticas, nueve cargadores, 285 cartuchos útiles, un aditamento lanza granadas, 40 artefactos explosivos, un dron y un vehículo.

En el mismo municipio, en el poblado de la Noria de Arriba, se localizaron tres armas automáticas, quince cargadores, 159 cartuchos útiles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov