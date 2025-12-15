Más Información

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Culiacán, Sin- En diversas acciones desplegadas en los municipios de , Badiraguato y Mocorito, el personal del ejército aseguró seis armas de fuego, 24 cargadores, un lanza granadas, un dron y 7 mil 220 litros de diversas sustancias.

Durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre, en los poblados de Tancote, en el municipio de Mocorioto; en Canamaca y los Cedros, en Culiacán, se encontraron siete áreas de concentración.

En estos sitios, se aseguraron siete mil 220 litros de diversas , cinco reactores, cuatro condensadores y dos centrifugados

Lee también

Durante un primer evento, en el poblado de Puerto Esperanza, en el municipio de Badiraguato, durante un patrullaje de vigilancia, se localizaron tres armas automáticas, nueve cargadores, 285 cartuchos útiles, un aditamento lanza granadas, 40 artefactos explosivos, un dron y un vehículo.

En el mismo municipio, en el poblado de la Noria de Arriba, se localizaron tres armas automáticas, quince cargadores, 159 cartuchos útiles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]