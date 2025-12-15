La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO) otorgó un reconocimiento al Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya del Ayuntamiento de Mérida, por la campaña Ta Wéetel y por sus Buenas Prácticas dentro de la Red de Ciudades del Aprendizaje.

Esta distinción incluye un apoyo económico de mil 500 dólares, recurso que será destinado directamente al Instituto, informó la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

La presidenta municipal expresó su orgullo y agradecimiento por el trabajo que se realiza desde el Instituto en la preservación de la lengua maya. “Cuidan de nuestra lengua materna, esa que nos da identidad, que nos permite saber quiénes somos y que permanece viva al integrarse en nuestro vocabulario cotidiano”, señaló.

Patrón Laviada entregó el reconocimiento a Marcos Pech Naal, jefe del Instituto, y subrayó la importancia de impulsar y conservar la lengua maya, al considerar que representa las raíces y la identidad del pueblo. Destacó que su uso cotidiano es clave para mantenerla vigente.

Asimismo, lamentó la desaparición de muchas lenguas a lo largo del tiempo y resaltó que la maya sigue viva, con un vocabulario amplio y una riqueza cultural invaluable, gracias a esfuerzos como los que realiza la Dirección de Identidad y Cultura.

La alcaldesa enfatizó la necesidad de involucrar a toda la comunidad, tanto a quienes nacieron en Mérida como a quienes la han adoptado como su hogar. “No se puede entender la existencia de Mérida ni de sus habitantes sin comprender nuestras profundas raíces mayas”, afirmó.

Añadió que una comunidad con identidad y raíces claras es una comunidad más fuerte, próspera y en paz, y destacó que la lengua maya fortalece la unidad comunitaria.

Actualmente, el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya cuenta con 240 alumnos. Su directora, Karla Berrón Cámara, señaló que uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Mérida es fomentar el uso y la preservación de la lengua maya, “porque es nuestra identidad, nuestra herencia, el eco de nuestras raíces y la voz de nuestro futuro”.

aov