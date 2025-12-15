En puntos distintos del municipio de Navolato, dos jóvenes fueron privados de la vida de forma violenta. Uno de ellos fue abandonado con huellas de golpes e impactos de bala cerca de la entrada principal del Hospital Integral, donde fue identificado por sus familiares como Ricardo Guadalupe “N”, de 18 años de edad.

Durante la madrugada de este lunes, la Policía Municipal de Navolato fue notificada sobre el homicidio de una persona del sexo masculino en las inmediaciones del hospital. Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron el asesinato, acordonaron el área y dieron aviso a peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias.

Se informó que Ricardo Guadalupe “N”, vecino de la comunidad de La Cofradía, había sido privado de su libertad por personas desconocidas, motivo por el cual sus familiares iniciaron su búsqueda, hasta que acudieron al sitio para identificar el cuerpo.

Una segunda víctima fue localizada atada, con huellas de tortura y disparos de arma de fuego, a un costado de la carretera “La Cincuenta”, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, sin que hasta el momento haya sido identificada de manera preliminar.

El cuerpo vestía pantalón de mezclilla, playera, se encontraba descalzo y presentaba golpes visibles en diversas partes del cuerpo, además de estar amarrado, sin que se haya determinado si fue privado de la vida en el mismo lugar donde fue encontrado.

