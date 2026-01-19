En un operativo coordinado entre autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, ocurrido el pasado 16 de enero de 2026 en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Como resultado de las investigaciones, fue detenido José Manuel, de 45 años de edad, quien presuntamente estaría vinculado de manera directa con la agresión por impactos de arma de fuego que derivó en la muerte del militar. Su aseguramiento se realizó en la alcaldía Azcapotzalco, donde también se le encontraron diversas dosis de aparente droga, así como una motocicleta relacionada con los hechos.

De manera simultánea, y en cumplimiento de una orden de cateo, policías de la SSC, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y autoridades mexiquenses, intervinieron un inmueble ubicado en la avenida 525, colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero. En el lugar fueron detenidos Mayté, de 43 años, quien cuenta con un ingreso previo al sistema penitenciario por delitos contra la salud, y José Juan, de 41 años, con antecedentes por robo agravado y daños a la propiedad culposa.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron un automóvil color blanco, presuntamente propiedad del militar fallecido, así como una motocicleta, tres vehículos adicionales y dos toneladas de autopartes, ya que el predio era presuntamente utilizado para el desmantelamiento de vehículos robados. En el sitio también fueron localizadas pertenencias del elemento castrense. Asimismo, se resguardaron cinco perros y más de 50 aves y peces, mientras continúan las indagatorias.

Las investigaciones permitieron establecer que, tras la agresión en el Estado de México, el vehículo del occiso fue trasladado a la capital, hecho que se confirmó mediante el análisis de cámaras de videovigilancia del C2 y C5. Con base en estos datos, se obtuvo la orden judicial que permitió la intervención del inmueble, la cual se realizó sin uso de violencia y conforme a los protocolos policiales.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades capitalinas reiteraron que estas acciones forman parte del compromiso interinstitucional para esclarecer el homicidio del militar, detener a los responsables y combatir delitos de alto impacto.

