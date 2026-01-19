Una juez de control dictó prisión preventiva justificada en contra de Eric Antonio “N”, señalado como presunto responsable del doble feminicidio de Cindy, de 25 años, y de su madre Teresita, de 52, ocurrido en el municipio de Cuautitlán.

La medida cautelar fue impuesta durante la audiencia inicial celebrada la mañana de este lunes en los Juzgados de Cuautitlán, luego de que la autoridad judicial calificó como legal la detención del imputado y consideró que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

Eric Antonio “N” fue detenido el sábado 17 de enero en Acapulco, Guerrero, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades federales y del Estado de México. Posteriormente fue trasladado a territorio mexiquense e ingresado al Penal de Cuautitlán el domingo 18 de enero.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla, donde presuntamente el imputado agredió físicamente a su expareja sentimental, Cindy, así como a su madre, Teresita, hasta privarlas de la vida.

Como parte de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, se incluyó la declaración del hijo de Cindy, un niño de seis años de edad, quien narró que su padre llegó por la tarde al domicilio, amagó a su abuela Teresita y la golpeó.

Por miedo, el menor se escondió en un cuarto. Posteriormente, refirió que por la noche llegó su madre Cindy, quien también fue agredida por el imputado.

Los cuerpos de ambas mujeres fueron localizados sin vida el 13 de enero al interior del departamento. Cindy fue encontrada en la sala del inmueble, mientras que Teresita yacía en una de las habitaciones; junto a ella se localizó sin vida un perro de raza chihuahua, mascota de la familia, informaron autoridades municipales.

Cindy era madre de dos menores de edad. Su hija menor, Erika Camila, de tres años, fue localizada posteriormente en una guardería y quedó bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La vivienda ubicada sobre la calle Orano Poniente permanece acordonada y bajo resguardo de la Guardia Municipal, como parte de las diligencias ministeriales.

Familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron que el doble feminicidio sea castigado conforme a la ley.

