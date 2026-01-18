Culiacán, Sin.- Una pareja fueron asesinados a balazos, sobre la calle Mariano Escobedo, esquina con Vicente Guerrero, en el segundo cuadro de la capital del estado, con este hecho, suman diez, el número de mujeres que han sido privadas de la vida en forma violenta en el estado durante el transcurso de este primer mes del año.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que un hombre y una mujer, de más de treinta años de edad, se encontraban tirados con rastros de sangre, sobre la calle Mariano Escobedo, en la zona conocida como el mercadito.

Al acudir a verificar los hechos, certificaron que se trataba de un doble asesinato, la mujer, como de 32 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una blusa, en tanto en varón, portaba un pants deportivo negro y tenis, ninguno llevaba consigo una identificación.

Según los registros, en lo que va del año, diez mujeres han perdido la vida en forma violenta, ocho de ellas en diversos puntos de Culiacán, una en Guasave y otra, en un hospital de Mazatlán, donde ingreso con heridas de bala, producto de un ataque contra dos de sus hijos que fallecieron en el municipio de San Ignacio.

El viernes pasado, en la colonia Juntas de Humaya, en la calle Amapola, las jóvenes Michel “N”, menor de edad e Ivonne Daniela de 18 años, fueron asesinadas a balazos por personas desconocidas que lograron huir del lugar.

Pocas horas después, en el fraccionamiento Lomas del Magisterio, cerca de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala, los hermanos Jesús Manuel y Erika Noemi “N”, de 24 años, fueron objeto de un atentado a balazos, por lo que familiares, los trasladaron a un hospital de la ciudad.

Los dos hermanos, poco después fueron reportados por el persona médico como muertos a causa de las severas heridas de bala que presentaban, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones de estos nuevos casos.

