En operativos conjuntos de las fuerzas federales y estatales en cuatro municipios del estado se localizaron veinticuatro centros de almacenamiento y laboratorios clandestinos inactivos, en donde se aseguraron un total de 34 mil 710 litros de diversas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas, se detuvo a 4 personas y se aseguraron 9 armas de fuego.

La Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán informó que en los patrullajes de reconocimiento conjuntos en los municipios de Culiacán, Cósala y Concordia, se encontraron 18 mil 750 litros y sesenta kilos de sustancias químicas, seis rifles automáticos, tres pistolas, mil 2 cartuchos útiles, 57 cargadores, una granada de fragmentación, dos vehículos y equipo táctico.

Junto con cuatro civiles detenidos, todo lo encontrado, tanto sustancias químicas, como armas, cargadores, cartuchos y equipos tácticos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que abran carpetas de investigación sobre estos hechos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el marco del operativo “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, llevado a cabo en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cósala, el ejército localizó nuevas áreas de concentración y laboratorios clandestinos.

Entre los objetos localizados, se encuentran cuatro reactores metálicos, localizados enterrados, tres mil 105 litros de acetona, 5 mil 550 de una sustancia desconocida, 850 litros de thiener, mil 100 de alcohol etílico, 350 de alcohol isopropílico, 910 litros de alcohol bencílico.

Así como mil 50 litros de acido fosfórico, cien de hipoclorito de sodio, 185 litros de tolueno, cincuenta litros de metanol sulfúrico y cincuenta metros de manguera, por lo que todo lo encontrado en los operativos fue puesto a disposición de las autoridades judiciales,.

