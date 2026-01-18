Una fuerte explosión se registró durante las primeras horas de este domingo en una estación de servicio de gas LP, en la ranchería Río Viejo de Cetro, Tabasco, dejando como saldo 14 vehículos siniestrados, tres pipas destrozadas y al menos dos personas lesionadas.

La gasera denominada “Río Gas”, en la que ocurrió la explosión se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 6 de la carretera que conduce a Reforma.

A decir de los vecinos durante la madrugada se escucharon, al menos tres estruendos que se escucharon en la zona de Río Viejo e Ixtacomitán.

En distintos videos, publicados en redes sociales se observan enormes columnas de fuego y humo, por lo que familias cercanas al lugar del siniestro tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, como medida de seguridad.

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), reportó que, de manera preliminar, resultaron afectados 14 vehículos que se encontraban en el taller mecánico de la gasera, así como tres pipas con capacidad de 3 mil litros cada una y un tanque estacionario de 5 mil litros.

Asimismo, reportó que para controlar el siniestro fue necesaria la intervención de al menos 25 elementos operativos del IPCET y de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Centro.

Para ello se utilizaron aproximadamente 60 mil litros de agua, lo que permitió controlar y extinguir el incendio, evitando su propagación a zonas aledañas.

En ese sentido se desplegaron de manera conjunta cuatro carros cisterna, un carro bomba de ataque pesado, una unidad de ataque rápido, dos camionetas tipo pick up y dos ambulancias.

Asimismo, se brindó atención médica a dos personas que, al escuchar el estruendo se retiraron de las inmediaciones, presentando únicamente lesiones menores y golpes.

Los cuerpos de emergencia señalaron que, aunque la situación ya fue controlada y no representa peligro para la población, aún se continúa trabajando en el sitio hasta este momento.

De manera preliminar no se reporta ninguna persona fallecida, no obstante, las investigaciones de los hechos correrán a cargo de las instancias correspondientes.

Cabe señalar que fuerzas de seguridad estatales y federales acompañan en el acordonamiento del lugar y abanderamiento de la zona, para aligerar el tránsito en la zona.

Cabe recordar que el 5 de septiembre de 2025 se registró un incidente en esta misma gasera donde explotó un tanque de gas dentro del establecimiento, dejando como saldo una persona lesionada.

