La tarde de este sábado se registró la explosión de un tanque de gas estacionario en un domicilio de la colonia Residencial Cafetales, en la alcaldía Coyoacán.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incidente se debió a una fuga del combustible en el cilindro con capacidad para 300 litros.

Leer también: Vecinos de Azcapotzalco tienen temor tras descubrimiento de toma clandestina; "No sabemos qué tanto nivel de explosividad hay"

Explosión de un tanque de gas estacionario en un domicilio de la colonia Residencial Cafetales, en la alcaldía Coyoacán. Foto: Especial.

No se registraron heridos tras el estallido, sólo una persona con crisis de ansiedad, se aseguró.

En las imágenes compartidas por Pérez Cova se observó los daños que la explosión dejó en parte de la azotea donde se encontraba el contenedor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr