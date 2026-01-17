Más Información

La tarde de este sábado se registró la de un tanque de gas estacionario en un domicilio de la colonia Residencial Cafetales, en la.

El director del , Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incidente se debió a una fuga del combustible en el cilindro con capacidad para 300 litros.

Explosión de un tanque de gas estacionario en un domicilio de la colonia Residencial Cafetales, en la alcaldía Coyoacán. Foto: Especial.
Explosión de un tanque de gas estacionario en un domicilio de la colonia Residencial Cafetales, en la alcaldía Coyoacán. Foto: Especial.

No se registraron heridos tras el estallido, sólo una persona con crisis de ansiedad, se aseguró.

En las imágenes compartidas por Pérez Cova se observó los daños que la explosión dejó en parte de la azotea donde se encontraba el contenedor.

