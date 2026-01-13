"Analizando cómo quedaron la mayoría de mis pertenencias, creo que sí tengo pérdida, pues muy grande, y creo que pérdida casi total de las cosas, porque la sala creo que va a ser inservible porque se le incrustaron todos los vidrios, los colchones igual", estimó Rosalino Pérez, uno de los vecinos afectados por la explosión registrada la mañana del viernes 9 de enero en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán.

Actualmente, el habitante del departamento 305 se dijo concentrado en encontrar un lugar para rentar no muy lejos, debido a que su vida diaria se desarrolla en la zona.

Seguimiento a explosión en Paseos de Taxqueña. Foto: Gabriel Pano.

"Estás saliendo inesperadamente de algo que tú tenías, seguridad, que tú llegabas a diario tranquilamente y que hoy rompes ese orden y de una otra forma, pues tienes que buscar algo cerca porque mi hija va cerca a la escuela, porque tenemos ya una rutina y una vida aquí dentro de la colonia".

Pérez dijo que desde el día de la explosión ha faltado a su trabajo y solicitado permiso para estar pendiente de los trabajos en su propiedad y en la de sus vecinos.

Seguimiento a explosión en Paseos de Taxqueña. Foto: Gabriel Pano.

"El viernes me tuve que salir corriendo del trabajo y el día de ayer pues estar al pendiente, apoyando aquí a los vecinos de departamentos prioritarios para que sacaran e hicieran su mudanza", afirmó.

Este martes se terminaron de vaciar los seis departamentos que resultaron más dañados durante la explosión, aseguró Pérez.

Aproximadamente a las cinco de la tarde del martes se sacaron los últimos muebles de un departamento del tercer nivel del inmueble siniestrado.

Sólo una mujer, propietaria del departamento, personal de Protección Civil y trabajadores subieron para emplayar los que quedaba, bajarlo con sogas y posteriormente retirarse con la mudanza.

Seguimiento a explosión en Paseos de Taxqueña. Foto: Gabriel Pano.

En los otros departamentos de los edificios colindantes que resultaron afectados por la onda expansiva, los trabajos de cancelería y colocación de vidrios avanzan a través de cuadrillas de trabajadores.

El puesto de mando instalado en la zona para la atención a los afectados por la explosión continúa operando en el parque de la colonia, pero con una menor demanda de servicios, comparada con el día después del incidente.

