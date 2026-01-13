Un juez del Poder Judicial capitalino negó la integración de una sola carpeta de investigación por los dos delitos de los que se acusa a Uriel Rivera, el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a otra mujer, en calles del Centro Histórico el 4 de noviembre de 2025.

En una segunda audiencia realizada este martes relacionado con el caso de abuso sexual en agravio de una mujer de 25 años, el Ministerio Público solicitó la integración de las carpetas de investigación por ambos casos.

Sin embargo, el juzgador señaló que, al ser dos delitos distintos, cometidos en diferentes momentos, no se integrarán.

Horas antes, se realizó una primera audiencia por el caso de acoso sexual cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el representante del Poder Judicial capitalino otorgó una prórroga de 4 meses para las investigaciones complementarias.

Por lo anterior Uriel Rivera permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

