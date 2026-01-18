En acciones implementadas por fuerzas federales y estatales en distintos puntos de los municipios de Navolato y Mazatlán, fueron detenidas cinco personas con armas, dos de ellos son menores de edad y rescataron a tres hombres que se les mantenía retenidos de su libertad.

Un reporte captado a las líneas de emergencia movilizó a elementos del ejército, la marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en la ciudad de Mazatlán, ante la presencia de personas armadas.

En la colonia Mazatlán, del puerto, las fuerzas federales observaron a una persona en una motocicleta estacionado y su acompañante ingresaba a una vivienda para privar de la libertad a una persona, por lo que ambos al observarlos intentaron huir.

A estas dos personas, ambas del sexo masculino, menores de edad, se les encontró una replica de una pistola y la motocicleta en la que viajaban cuenta con reporte de robo, sobre la persona a la que intentaban privarla de su libertad, no se dio más detalles.

En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, el personal militar en sus patrullajes fueron notificados que en el las cercanías del campo agrícola “Pagador”, en una zona de cuarterías, se encontraban dos personas privadas de su libertad, por lo que se procedió a su rescate, sin encontrar a las personas que los cuidaban.

Pese a que los militares efectuaron un amplio recorrido por la zona de la cuartería, no se encontró personas sospechosas, por lo que las personas rescatadas fueron auxiliadas y trasladadas ante las autoridades judiciales para que rindan sus testimonios.

En la misma sindicatura, un grupo de militares y elementos de la Policía Estatal Preventiva en un recorrido por la colonia José López Portillo, observaron a tres personas sospechosas, las cuales al verlos corrieron y se introdujeron a una vivienda.

Al ser seguidos y detenidos, se les aseguro tres rifles automáticos, con cargadores abastecidos y cartuchos útiles, por lo que se procedió, a su traslado ante las autoridades judiciales para que rindan sus declaraciones sobre las armas que portaban.

