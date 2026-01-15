En San Luis Río Colorado, Sonora, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un vehículo procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California, el cual transportaba 212 kilogramos de metanfetamina. De acuerdo con autoridades, la droga tenía como finalidad su distribución en millones de dosis en el mercado ilícito.

En su cuenta de X, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), informó que en una acción paralela, en el estado de Sinaloa, personal del Ejército Mexicano inhabilitó 11 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina, donde fueron asegurados 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de diversas sustancias químicas empleadas en la producción de esta droga sintética.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y debilitar las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos.

En San Luis Río Colorado, Sonora. @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali con 212 kg de Metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga.

También en Sinaloa el Ejército @Defensamx1 inhabilitó 11… pic.twitter.com/PTaEwOKaAZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr