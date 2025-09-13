Culiacán, Sin. El elemento de la Policía Estatal Preventiva, Luis Fernando “N” de 34 años de edad, que fue víctima de un atentado a balazos en un taller de reparación de motocicletas en la colonia Agrarista, en Culiacán, falleció en un hospital a causa de las lesiones que sufrió.

Las personas que se presume resultaron heridas en forma incidental de nombre Dionisia “N”, de 53 años, Javier “N” de 18 años y Francisco “N”, de 64 años de edad, fueron hospitalizados a causa de sus heridas, solo Francisco “N” murió a causa de las lesiones que presentó en su cuerpo.

Según las investigaciones, la tarde del viernes pasado en un taller de reparación de motocicletas de la colonia Agrarista, en Culiacán, varios hombres armados atacaron a Luis Fernando “N”, elemento de la Policía Estatal Preventiva que se encontraba fuera de servicios, en el atentado, este resultó herido al igual que una mujer y dos hombres.

Lee también Atacan a balazos a pareja en Culiacán, Sinaloa; muere mujer en el lugar

La información que se dio a conocer, los hechos tuvieron lugar sobre la calle Josefa Ortiz de Domingos, donde había acudido el elemento de seguridad estatal a reparar su motocicleta, cuando varios hombres con rifles automáticos le dispararon.

En el lugar de los hechos, quedaron heridos Luis Fernando, la señora Dionisia “N”, de 53 años de edad, Francisco “N” de 64 y Javier “N”, de 18, los civiles, se presume que son víctimas colaterales del ataque contra el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Las autoridades federales y estatales que acudieron al lugar de los hechos no lograron ubicar a los responsables del atentado, por lo que los cuatro lesionados tuvieron que ser trasladados a hospitales para su atención médica.

Lee también Ataque armado a minicasino clandestino en Culiacán deja un muerto y cuatro heridos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot