Culiacán, Sin. En un nuevo hecho de violencia registrado en la colonia Benito Juárez, de la capital del estado, una pareja fue atacada a balazos por desconocidos, la mujer, que aún no ha sido identificada, falleció en el lugar, con este este nuevo hecho suman cuatro feminas las que han sido privadas de la vida, en esta semana.

Pareja es atacada a balazos

La información dada a conocer es que Emmanuel “N” de 32 años de edad caminaba con la mujer por la calle Venustiano Carranza, cuando fueron interceptados por hombres armados los cuales les dispararon en varias ocasiones.

Muere mujer

Elementos de las policías estatal y municipal en compañía de personal de la Cruz Roja, al presentarse en el sitio confirmaron que la persona del sexo femenino había fallecido a causa de los disparos, en tanto que el hombre resultó herido.

Los hechos fueron registrados en las primeras horas de este sábado 13 de septiembre, por lo que las diversas autoridades movilizaron a cuerpos de seguridad en busca de los responsables, sin lograr localizarlos.

Asesinatos de mujeres

El viernes pasado, en puntos y circunstancias distintas fueron asesinadas dos nuevas mujeres en la capital del estado, una de ellas de nombre Paola Isabel “N” de 30 años de edad, fue privada de la vida de varios disparos en el interior de su vivienda, en la colonia Plutarco Elías Calles.

Las autoridades de seguridad pública de Culiacán fueron notificadas a través de las líneas de emergencia que una mujer había sido víctima de un atentado a balazos en una casa de la calle Enrique Pérez Arce, al presentarse al lugar comprobaron que ya había muerto.

El personal de la Fiscalía General del Estado recogió evidencias y testimonios en el lugar del homicidio, sin que revelara el posible móvil de la muerte de la joven, Paola Isabel que recibió varios impactos de bala.

Un segundo caso tuvo lugar en el fraccionamiento Costa del Sol, donde fue hallado el cuerpo de la joven Any “N”, de 26 años de edad, la cual presentó una herida profunda en el cuello, producida por un arma blanca.

En la vivienda donde fue encontrada muerta la joven tenía anuncios de que se dedicaba al estilismo, sin que se conozca el móvil de su muerte ya que ninguna persona aportó datos o evidencias de la muerte de esta joven.

Un día antes se conoció que una mujer de nombre Jennifer “N”, fue acribillada con armas automáticas, a un costado del arco de entrada a la sindicatura de Costa Rica, los datos que se conocen es que ella era madre de un adolescente que un día antes fue asesinado en un negocio de reparación de llantas.

Según la información que se conoce, la víctima era madre del adolescente Jesús Adrián “N” de 15 años de edad, quien una noche antes fue asesinado a balazos, en un negocio de reparación de llantas, ubicado muy cerca de la caseta de peaje de la carretera Benito Juárez, en la zona de la Platanera, en el municipio vecino de Navolato.

Los vecinos de la sindicatura de Culiacancito reportaron la mañana del jueves pasado, largas detonaciones de armas de fuego a las líneas de emergencia y al salir a ver que había sucedido, encontraron a una mujer tirada con rastros de sangre.

