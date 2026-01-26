Más Información

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en California; su abogado afirma que fue arrestado y no se entregó

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en California; su abogado afirma que fue arrestado y no se entregó

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como el probable responsable de de fuego a su vecino, luego de una discusión que derivó en una agresión física, en calles de la alcaldía .

Los hechos ocurrieron mientras los policías realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la colonia Presidentes de México. Al circular por el cruce de las calles Félix Ortiz y Mariano Arista, una mujer de 52 años de edad solicitó el apoyo de los oficiales.

La denunciante señaló que, momentos antes, un familiar suyo sostuvo una discusión con un vecino con quien, refirió, mantenía conflictos constantes que en ocasiones llegaban a los golpes. Durante el altercado, el presunto agresor habría sacado un arma de fuego de entre sus ropas y efectuado disparos en su contra, para posteriormente huir a bordo de un automóvil color azul.

Lee también

El hombre lesionado presentó , por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras el señalamiento, los policías ubicaron e interceptaron al probable responsable y, en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, durante la cual le aseguraron una mochila tipo cangurera y un teléfono celular.

El detenido, un hombre de 31 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos y el vehículo asegurado, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]