Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como el probable responsable de lesionar con disparos de arma de fuego a su vecino, luego de una discusión que derivó en una agresión física, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron mientras los policías realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la colonia Presidentes de México. Al circular por el cruce de las calles Félix Ortiz y Mariano Arista, una mujer de 52 años de edad solicitó el apoyo de los oficiales.

La denunciante señaló que, momentos antes, un familiar suyo sostuvo una discusión con un vecino con quien, refirió, mantenía conflictos constantes que en ocasiones llegaban a los golpes. Durante el altercado, el presunto agresor habría sacado un arma de fuego de entre sus ropas y efectuado disparos en su contra, para posteriormente huir a bordo de un automóvil color azul.

El hombre lesionado presentó dos heridas por arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras el señalamiento, los policías ubicaron e interceptaron al probable responsable y, en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, durante la cual le aseguraron una mochila tipo cangurera y un teléfono celular.

El detenido, un hombre de 31 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos y el vehículo asegurado, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

aov/rmlgv