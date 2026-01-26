Más Información
Atizapán de Zaragoza, Méx.- Tres hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal tras ser sorprendidos portando un arma de fuego y equipo táctico, además de identificación y placa falsa con la leyenda “Protección Federal”.
El operativo se realizó en la colonia Bosques de Primavera, como parte de acciones para prevenir el robo de transporte de carga.
Según las autoridades, los ocupantes de un vehículo aceleraron al notar la presencia policial, lo que motivó que se les marcara el alto y se llevó a cabo una inspección.
Durante la revisión se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros con portación vencida, cartuchos útiles, dos chalecos balísticos y tres radios portátiles. Ninguno de los detenidos pudo acreditar la legalidad de estos objetos ni justificar el uso de una falsa identificación de Protección Federal.
Los detenidos fueron identificados como Josafat “N” y César “N”, de 35 años, y Jesús “N”, de 29. Fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Naucalpan, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.
