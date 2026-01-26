Más Información

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Tres hombres fueron por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal tras ser sorprendidos portando un arma de fuego y equipo táctico, además de identificación y placa falsa con la leyenda “”.

El operativo se realizó en la colonia Bosques de Primavera, como parte de acciones para prevenir el robo de transporte de carga.

Según las autoridades, los ocupantes de un vehículo aceleraron al notar la presencia policial, lo que motivó que se les marcara el alto y se llevó a cabo una inspección.

Lee también

Objetos asegurados de los detenidos en el Edomex (26/01/2026). Foto: Especial
Objetos asegurados de los detenidos en el Edomex (26/01/2026). Foto: Especial

Durante la revisión se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros con portación vencida, cartuchos útiles, dos chalecos balísticos y tres radios portátiles. Ninguno de los detenidos pudo acreditar la legalidad de estos objetos ni justificar el uso de una de Protección Federal.

Los detenidos fueron identificados como Josafat “N” y César “N”, de 35 años, y Jesús “N”, de 29. Fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Naucalpan, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]