El Refugio Franciscano A.C. manifestó su extrañeza por el comunicado que emitió ayer el Gobierno de la Ciudad de México donde critica que sigan convocando a marchas animalistas, y amaga con romper las mesas de trabajo que se han instalado para tratar el tema del albergue localizado en Cuajimalpa.

En un comunicado, la A.C. precisó que la marcha fue convocada por ciudadanos independientes, por animalistas, rescatistas y voluntarios de la sociedad civil. “La marcha no fue convocada ni organizada por el Refugio Franciscano; sin embargo, por convicción, y ejerciendo nuestros derechos constitucionales, los voluntarios y miembros del refugio, llenos de entusiasmo y agradecimiento, salimos a expresar la causa que hoy nos une: los franciscanitos”.

Sostuvieron que siempre han estado, y seguirán estando abiertos al diálogo, a la negociación, a la concordia. “Lo hemos demostrado en los hechos a lo largo de los 48 años de nuestra historia”.

En este sentido, el Refugio Franciscano reconoció los avances, concretos y palpables, que han producido las mesas de trabajo, y que han encontrado un interlocutor que los escucha y busca formas de avanzar.

“También hemos acudido a escuchar y a dialogar; después de todo, ese es justamente el propósito de las mesas de trabajo: escuchar al otro, ser escuchado, y finalmente, lograr acuerdos. En ese sentido, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Cuidad de México a no cancelar las mesas de trabajo como represalia por habernos expresado y manifestado de manera pacífica y civilizada en la marcha del domingo 25 de enero de 2026”., subrayó la A.C.

La Asociación recordó que este domingo se realizó una marcha convocada por rescatistas, animalistas y la sociedad civil en general, y que los asistentes se manifestaron de manera pacífica y civilizada, unidos por una causa común: los franciscanitos.

“Por primera vez desde hace mucho tiempo, los animalistas estamos unidos, en armonía y llenos de emoción, tanto hacia los franciscanitos como hacia todos los animales en situación de abandono o maltrato en nuestra Cuidad (que desgraciadamente son muchísimos). Hoy pudimos, todos, reafirmar nuestro amor a la vida, a la dignidad animal, a aquellos que no tienen voz propia”, dijo el Refugio.

