Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables de una agresión con arma de fuego en la que dos personas perdieron la vida, en la colonia Barrio de Guadalupe, alcaldía Iztapalapa.

Tras el reporte de disparos en las calles La Mora y José Clemente Orozco, policías acudieron al lugar, donde paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos hombres. La zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Mediante un cerco virtual implementado por el Centro de Comando y Control (C2) Oriente, se ubicó a los probables responsables que huyeron en una motocicleta. Rafael “N” y David “N” fueron detenidos en la colonia Lomas de San Lorenzo, en posesión de un arma de fuego corta con cartuchos útiles, un chaleco balístico y diversos objetos.

Lee también Detienen a mujer en Santa Martha Acatitla; intentó ingresar marihuana y cigarrillos

De acuerdo con la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ambos detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado y están identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.

Los imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL