Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables de una agresión con arma de fuego en la que dos personas perdieron la vida, en la colonia Barrio de Guadalupe, .

Tras el reporte de disparos en las calles La Mora y José Clemente Orozco, policías acudieron al lugar, donde paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos hombres. La zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Mediante un cerco virtual implementado por el Centro de Comando y Control (C2) Oriente, se ubicó a los probables responsables que huyeron en una motocicleta. Rafael “N” y David “N” fueron detenidos en la colonia Lomas de San Lorenzo, en posesión de un arma de fuego corta con cartuchos útiles, un chaleco balístico y diversos objetos.

De acuerdo con la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ambos detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado y están identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.

Los imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

