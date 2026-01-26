Personal de Custodia Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a una mujer que presuntamente intentó ingresar cigarrillos y una bolsa con aparente marihuana al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron durante las revisiones de rutina que realizan las oficiales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a las personas visitantes de las internas. En uno de los cubículos del área de Aduana, las uniformadas detectaron que una mujer ocultaba un objeto extraño entre su ropa interior y las piernas.

Al solicitarle que mostrara el contenido, la visitante extrajo un envoltorio embalado con plástico transparente y cinta canela, en cuyo interior se localizó una bolsa con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 50 cigarrillos elaborados de manera artesanal con la misma sustancia.

Ante esta situación, la mujer, de 23 años de edad, fue detenida y se le informaron sus derechos de ley. Posteriormente, junto con la posible droga asegurada, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC informó que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que la detenida cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario en el año 2022, por los delitos de extorsión agravada y asociación delictuosa agravada.

