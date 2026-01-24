Tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión y la venta de droga fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Uno de los detenidos fue identificado como Benoni Fernández de 41 años, quien organiza rodadas de motociclistas en la zona centro de la Ciudad de México y rumbo a Acapulco, informaron fuentes.

La detención se realizó a través de patrullajes de policías asignados a la vigilancia en la colonia San Pedro el Chico. Los oficiales observaron a dos hombres y una mujer en la esquina de Eje 4 Norte y Gran Canal, quienes manipulaban bolsas como las usadas en la venta de droga, aseguró la SSC.

Los efectivos se acercaron y mediante una revisión a los sospechosos les aseguraron un arma de fuego y varios cartuchos útiles; así como 91 dosis de cocaína, 10 de marihuana, una bolsa con tres kilos de la misma yerba y una camioneta.

Foto: Especial

Por lo anterior, las tres personas, Benoni, Milton y Jazive, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La SSC mencionó que los detenidos probablemente están relacionados con la agresión en contra de un hombre que perdió la vida en la misma alcaldía.

