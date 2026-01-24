Más Información
Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice
Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México
Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada
Tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión y la venta de droga fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Uno de los detenidos fue identificado como Benoni Fernández de 41 años, quien organiza rodadas de motociclistas en la zona centro de la Ciudad de México y rumbo a Acapulco, informaron fuentes.
Lee también "El Botox" llega a CDMX y es llevado a la FEMDO; se le identifica como líder de "Los Blancos de Troya", aliados del CJNG
La detención se realizó a través de patrullajes de policías asignados a la vigilancia en la colonia San Pedro el Chico. Los oficiales observaron a dos hombres y una mujer en la esquina de Eje 4 Norte y Gran Canal, quienes manipulaban bolsas como las usadas en la venta de droga, aseguró la SSC.
Los efectivos se acercaron y mediante una revisión a los sospechosos les aseguraron un arma de fuego y varios cartuchos útiles; así como 91 dosis de cocaína, 10 de marihuana, una bolsa con tres kilos de la misma yerba y una camioneta.
Por lo anterior, las tres personas, Benoni, Milton y Jazive, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
La SSC mencionó que los detenidos probablemente están relacionados con la agresión en contra de un hombre que perdió la vida en la misma alcaldía.
Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión
cdm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]