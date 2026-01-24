Más Información

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

La Policía capitalina aprehendió a seis sujetos, entre ellos un menor de edad, por presuntamente extorsionar a una persona dedicada a la santería en .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que policías asignados a la vigilancia de la colonia Consejo Agrarista Mexicano observaron a varias personas cuando agredían a un sujeto, en el cruce de las calles Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado.

Al cercarse, el hombre que era golpeado pidió ayuda a los uniformados, quienes lograron detener a los agresores.

Lee también

La víctima refirió que trabaja realizando trabajos de santería y fue atacado debido a que los sujetos le exigieron dinero a cambio de no dañarlo, por lo que entregó parte del efectivo, aseguró la SSC.

Tras una revisión, a los detenidos se les aseguró el dinero que la víctima dijo haber entregado, así como dos teléfonos celulares.

Los seis sujetos, de 35, 25, 24, 19, 18 y 17 años, fueron presentados ante un representante del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]