La Policía capitalina aprehendió a seis sujetos, entre ellos un menor de edad, por presuntamente extorsionar a una persona dedicada a la santería en Iztapalapa.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que policías asignados a la vigilancia de la colonia Consejo Agrarista Mexicano observaron a varias personas cuando agredían a un sujeto, en el cruce de las calles Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado.
Al cercarse, el hombre que era golpeado pidió ayuda a los uniformados, quienes lograron detener a los agresores.
La víctima refirió que trabaja realizando trabajos de santería y fue atacado debido a que los sujetos le exigieron dinero a cambio de no dañarlo, por lo que entregó parte del efectivo, aseguró la SSC.
Tras una revisión, a los detenidos se les aseguró el dinero que la víctima dijo haber entregado, así como dos teléfonos celulares.
Los seis sujetos, de 35, 25, 24, 19, 18 y 17 años, fueron presentados ante un representante del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
afcl
