Un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), acusado de haber grabado y tomado fotografías a una mujer dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), asignados a la vigilancia de la estación Chapultepec de la Línea 1, fueron requeridos por una mujer usuaria, quién aseguró haber sido fotografiada y grabada cuando viajaban en el convoy, por un sujeto a quien señaló metros adelante, aseguró la SSC.

Los oficiales se aproximaron al sospechoso y tras realizarle una revisión le hallaron un teléfono celular con el que probablemente habría tomado las fotos y el vídeo.

El sujeto de 40 años fue presentado ante un Juez Cívico para que determine la sanción correspondiente.

La SSC aseguró que la mujer no quiso proceder legalmente por falta de tiempo.

