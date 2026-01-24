Más Información
Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice
EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice
Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta
Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México
Un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), acusado de haber grabado y tomado fotografías a una mujer dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), asignados a la vigilancia de la estación Chapultepec de la Línea 1, fueron requeridos por una mujer usuaria, quién aseguró haber sido fotografiada y grabada cuando viajaban en el convoy, por un sujeto a quien señaló metros adelante, aseguró la SSC.
Lee también Abril, límite para terminar estaciones de Trolebús a Chalco
Los oficiales se aproximaron al sospechoso y tras realizarle una revisión le hallaron un teléfono celular con el que probablemente habría tomado las fotos y el vídeo.
El sujeto de 40 años fue presentado ante un Juez Cívico para que determine la sanción correspondiente.
La SSC aseguró que la mujer no quiso proceder legalmente por falta de tiempo.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]