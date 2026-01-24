Chalco, Méx.— La empresa que construye las tres estaciones que están en proceso de la línea del Trolebús Santa Marta-Chalco, en el viaducto elevado de la autopista México-Puebla, tiene como plazo hasta abril para concluirlas, reveló el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García.

Se trata de Teotongo, la cual lleva un avance de 43%; La Virgen, de 51%, y Xico, de 52%. En conjunto, el avance general de la obra alcanza 96.8%, precisó el funcionario.

De la Rosa García reconoció que las otras 12 estaciones, de las 15 que conforman el sistema, ya operan sin problemas y prestan servicio a miles de usuarios diariamente, pero faltan las tres elevadas para tener toda la línea al 100%.

“Efectivamente, son tres estaciones elevadas que todavía no han concluido. Todavía pendientes de entregar. Tiene la empresa hasta el mes de abril para terminarlas, ese es el tiempo estimado que tiene aún”, señaló el titular de Secretaría de Movilidad (Semov), por lo que, adelantó, se revisará detalladamente el porcentaje de avance con la empresa constructora para determinar los trabajos pendientes y acelerar su conclusión.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL constató que hay maquinaria y empleados sobre los dos sentidos de la autopista México-Puebla que participan en las obras de las tres estaciones.

Aunque mejoró la circulación en la carretera de peaje luego de que se puso en funcionamiento el proyecto de transporte público en la primavera pasada, en las horas “pico”, principalmente en las mañanas, se generan asentamientos vehiculares desde antes del Eje 10 Sur hasta el Puente de La Concordia, en el límite de la Ciudad de México y el Estado de México.

Del otro lado, por la tarde-noche los problemas se presentan sobre todo en la zona de San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, hasta el Eje 10 Sur, en el límite de Iztapalapa-Tláhuac con Valle de Chalco, debido a los trabajos de las estaciones.

Aún no comienza la edificación de los puentes por los que los usuarios podrán pasar de un lado de la autopista para ingresar a las estaciones y abordar las unidades articuladas para sus traslados de un punto a otro del oriente del Valle de México.

Las unidades eléctricas realizan el trayecto completo de Santa Martha a Chalco y viceversa, pero no se detienen en esas tres estaciones porque están en proceso de construcción, por lo que los pasajeros no pueden ascender ni descender.

La problemática vial en la zona oriente del Valle de México, particularmente en la autopista México-Puebla y tramos hacia Chalco e Ixtapaluca, ha sido uno de los principales reclamos durante la ejecución del proyecto.

Vecinos de colonias aledañas en Ixtapaluca y Valle de Chalco han protestado e, incluso, bloqueado la vía en demanda de soluciones al caos vial y por la falta inicial de estaciones en ciertas zonas.

En respuesta a estas afectaciones, De la Rosa García destacó medidas correctivas ya implementadas. En la carretera federal México-Cuautla, cerca del entronque con el boulevard Cuauhtémoc (entrada a Chalco), se liberó el carril de rebase que generaba un cuello de botella, con lo que se eliminó así una de las principales fuentes de demoras.

“Sí, ya terminó esa obra, era mayor la afectación que estaban generando a la circulación, por lo tanto, se eliminó en ese tramo ese carril de rebase”, explicó.

Además, la Semov revisa posibles adecuaciones adicionales para mejorar aún más la circulación en la zona. “Estamos en proceso de revisar si se puede hacer alguna adecuación adicional todavía mayor para facilitar la circulación”, mencionó el funcionario.

De la Rosa García adelantó que muy pronto iniciarán las obras del tramo del Trolebús hacia Ixtapaluca, lo que, dijo, se extenderán aún más los beneficios de este proyecto hacia otras comunidades del oriente mexiquense.