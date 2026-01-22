El coordinador de Proyectos Sustentables de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Miguel Ángel Gonzaga, informó que las obras de Reforzamiento del Colector Teotongo se dividirán en tres tramos del lado de la alcaldía Iztapalapa, y serán seccionados a fin de que siempre haya una alternativa vial.

Indicó que serán afectadas las calles de Siervo de la Nación, Generalísimo Morelos, Jesús Carrillo y Niño Artillero.

Durante una asamblea informativa para los vecinos afectados, el funcionario aseguró que las obras se realizarán por tramos disminuir la afectación vial.

"Cada uno de los tres tramos está dividido también en secciones para que así vayamos a una sección, abrimos, excavamos, colocamos tubo, rellenamos, asfaltamos y nos pasamos a la otra calle. No vamos a avanzar a otra si una no está completamente terminada. Queremos tener una obra limpia y plena", dijo.

Conagua informa que el reforzamiento del Colector Teotongo se dividirá en tres tramos. Foto: Especial.

A fin de reducir las inundaciones en la demarcación, el Gobierno federal lleva a cabo el Reforzamiento del Colector Teotongo con una inversión de 350 millones de pesos, a fin de dirigir 50 metros cúbicos de agua hacia el vaso regulador de El Salado. Se prevé concluirse a más tardar el 30 de mayo.

Iniciará a un costado de la autopista México-Puebla, pasará por el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y regresará a Iztapalapa cerca del Puente La Concordia, para luego dirigirse hacia el vaso regulador El Salado.

El director General de Gobierno de la alcaldía Iztapalapa, René Alpizar, detalló que se creará un mecanismo vehicular para que los vecinos con cocheras ubicados tanto en Jesús Carrillo como en Generalísimo Morelos puedan entrar y salir.

Comentó que se dirigirá el tránsito principalmente en la mañana y noche, cuando la gente va y regresa de sus trabajos, de acuerdo al flujo de la mañana hacia el centro y, por la tarde, hacia el oriente.

Manifestó que, a la altura del Metro Santa Marta sobre Generalísimo Morelos se liberará de comerciantes informales para que, entre los usuarios del Cablebús y el Metro no se congestione.

dmrr/cr