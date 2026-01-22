La diputada local Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó su agenda legislativa, la cual, dijo, está enfocada en legislar con perspectiva de género, por lo que convocó a una alianza plural y firme, con Morena, para defender lo conquistado y avanzar hacia lo que aún falta.

“Los derechos no se conceden, se conquistan, y cuando no se defienden de manera colectiva, se pierden”, destacó.

La legisladora señaló que se busca impulsar la conversación pública. “Nuestra agenda legislativa pone en el centro a las poblaciones vulnerables, no como una etiqueta, sino como una realidad estructural que el Estado tiene la obligación de transformar”.

Rodeada de lideres comerciantes populares, artesanas, cooperativistas, activistas de la diversidad sexual y de género, personas de talla baja y colectivos culturales, así como lideres vecinales Sánchez Barrios apuntó que “defender sus derechos es una causa democrática. Porque no hay democracia real cuando el acceso a la justicia depende del origen social”.

Enfatizó en la lucha colectiva para hacerle frente a realidades diversas de la población. “Para que ninguna persona vuelva a quedar fuera de la ley, del presupuesto, del espacio público o de la dignidad. La defensa de los derechos no admite medias tintas. O se defienden todos los días, o se pierden poco a poco”.

Asimismo, Diana Sánchez instó a sus acompañantes a defender la ciudad y la alcaldía Cuauhtémoc, “vivimos en Cuauhtémoc sabemos que tiene una vocación diversa e incluyente, nos vamos a enfrentar a quien sea que busque hacer retroceder nuestros derechos, por la alcaldía, por la Ciudad y por Latinoamérica”.

La legisladora agradeció a sus compañeras diputadas y diputados de bancada, “formar parte de un proyecto de nación y de Ciudad es un gran honor y una responsabilidad inmensa, pero con ustedes es una dicha”.

En el evento estuvieron presentes la diputada, Leticia Haro Jiménez y la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, quien felicitó a la legisladora Diana Sánchez por su lucha social, además reconoció el trabajo de la bancada morenista.

“Abrazamos las causas, las luchas, pero sobre todo la defensa de la gente de la ciudad. Diana y Lety, diputadas de la Asociación, suben a tribuna a defender las distintas luchas sociales de esta ciudad. Cómo no abrazar esas causas, que son el origen de la Transformación”, subrayó.

