Un hombre de aproximadamente 55 años de edad resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica la mañana de este jueves en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la calle Huecampool, colonia Xalpa, cuando la persona, de manera accidental, tomó un tubo que hizo contacto con cables de energía eléctrica, lo que provocó que fuera proyectado del sitio.

Al arribo de los servicios de emergencia, el lesionado se encontraba consciente y sin sangrado visible; presentaba quemaduras en un pie y en una mano. Elementos de seguridad y cuerpos de atención prehospitalaria brindaron apoyo en el lugar, mientras personal especializado realizó la valoración médica correspondiente.

Asimismo, equipos de emergencia permanecieron en la zona para asegurar el área y apoyar las labores de atención. Hasta el cierre de esta edición, el paciente se encontraba en espera de un diagnóstico definitivo y los servicios de emergencia continuaban en el sitio del incidente.

