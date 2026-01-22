La principal línea de investigación en la agresión a tiros que se registró la noche del martes en unas canchas de futbol en Tlatelolco, presuntamente por un menor de 13 años a otro de 17 años, es una transacción de droga que salió mal, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

"En este caso la principal línea de investigación parece que estaba habiendo una transacción, probablemente de droga, algo salió mal en la transacción y hubo una agresión", dijo.

Asimismo, informó que el presunto agresor, que fue detenido por un policía cuando intentaba escapar del lugar, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia capitalina y sigue su proceso en la Fiscalía Especializada del Sistema de Justicia para Adolescentes.

Detalló que a pesar de que el detenido es menor de edad, de ser encontrado culpable, podría ir a prisión.

"Si se determina que en efecto tuvo involucramiento en el homicidio, es uno de los delitos que se contemplan en el Sistema de Justicia para Adolescentes que tiene primero puede tener prisión preventiva, y desde luego puede tener una sanción en internamiento, hay que recordar que son pocos los delitos en los adolescentes que ameritan internamiento como sanción", mencionó.

El funcionario afirmó que en el ataque se tienen ubicados a dos agresores, el menor de 13 años y un cómplice, quien es buscado por la SSC.

La noche del 20 de enero, dos jóvenes en una bicicleta eléctrica llegaron a una cancha de fútbol ubicada sobre avenida Manuel González, casi esquina con Eje Central, en la colonia Nonoalco Tlatelolco.

Uno de ellos se acercó a otro adolescente de 17 años y le disparó en varias ocasiones.

En su intento de escape, los agresores fueron interceptados por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien logró detener a uno de ellos.

