Uno de los problemas que más aquejan a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en su día a día, es la falla de las escaleras eléctricas.
Ante esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una línea telefónica a la que la población podrá comunicarse para reportar alguna avería o falta de servicio.
De esta forma, los usuarios podrán marcar al número 56 58 01 66 42 y reportar que la escalera eléctrica de alguna estación no está en operación.
“Voy a dar un número telefónico, para que yo pueda directamente estar enterada sobre las escaleras que tengan alguna falla. El teléfono es: 56 58 01 66 42, este es un teléfono de la jefatura de Gobierno y vamos a estar en permanente coordinación con el director del Metro, en cuanto nos llegue algún reporte”, dijo.
Al encabezar la entrega de 20 nuevas escaleras mecánicas para las líneas 7, 8 y 9, la mandataria capitalina aseveró que su administración está renovando las escaleras que están más deterioradas, con la meta de renovar 20 escaleras eléctricas en cada año de su administración.
