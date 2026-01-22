El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de los materiales que serán usados en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Entre los materiales se encuentran la caja paquete, diseñada para el resguardo y traslado de la documentación; el cancel modular, que permite la emisión simultánea del voto en condiciones de libertad y secrecía; la mampara especial, de diseño universal y adaptable para personas con discapacidad o movilidad reducida; así como las urnas electivas y consultivas que cuentan con “ventanas” que permite ver al interior, así como, con elementos que facilitan su uso por personas con discapacidad visual y motriz, incluyendo etiquetas en sistema Braille.

Asimismo, se aprobaron las bases porta urna, que ofrecen estabilidad y una altura adecuada para el depósito de boletas; el crayón de cera triangular, que evita el deslizamiento y facilita el marcado; la marcadora de credencial con dado marcador ’26', que identifica a la ciudadanía participante; los sellos ‘Votó’ y ‘X’, de diseño ergonómico; la lupa tipo Fresnel, para apoyo a personas con debilidad visual; la cinta de seguridad para el sellado de urnas y paquetes, y el líquido indeleble, como medida de seguridad para evitar la doble emisión del voto u opinión.

Estos materiales han sido recuperados y rehabilitados de procesos electorales y de participación ciudadana de años previos por lo que se encuentran en óptimas condiciones para su reutilización, lo que permite optimizar recursos públicos toda vez que para la jornada única 2026, que se realizará de manera presencial el domingo 3 de mayo, sólo será necesario adquirir el dado marcador ’26’ para las credenciales y, en su caso, el líquido indeleble, reduciendo el impacto ambiental con altos estándares de calidad y funcionalidad.

Respecto al líquido indeleble, el Consejo General aprobó que, en caso de contar con suficiencia presupuestal, sea suministrado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al cumplir con las características técnicas de permanencia, visibilidad y seguridad establecidas por el Instituto.

