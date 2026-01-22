Atienden en andenes a usuarios del Metro para evitar suicidios

Personas que miran constantemente hacia las vías, que se sientan al borde del andén, rebasan la línea amarilla, dejan pasar varios trenes o practican cómo saltar, incluso conductas como llanto, son algunas de las señales de alarma que detecta el personal de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y que detona el protocolo del programa Salvando Vidas, para combatir y prevenir el suicidio.

Así lo explicó Rocío Padilla Quiroga, integrante de dicho programa que implementó el Metro y que este año se reforzó con brigadas itinerantes que recorren las estaciones con información sobre salud mental, y en caso de que alguien requiera ayuda, se le canaliza al área médica.

La funcionaria expuso que durante 2025 se activó el protocolo ante 105 casos de personas que atentaron contra su vida y que fueron auxiliadas por el personal del Metro y recibieron atención sicológica.

Lee también Caso Axe Ceremonia: Familia de Miguel Ángel Rojas coloca contador frente a Juzgado; llevará recuento de días que el proceso lleva detenido

Sobre quienes lograron su cometido se reportaron 51 personas y en lo que va del año hay un caso.

“Nosotros capacitamos el año pasado a más de 5 mil elementos de Policía Auxiliar y Bancaria, que son quienes están asignados para identificar estas señales de alarma. El personal se acerca y le pregunta cómo se encuentra y si puede apoyarlo de alguna manera. Si la persona en ese momento se identifica que tiene riesgo, se activa el protocolo y nosotros nos acercamos a la estación donde la persona está para brindarle una valoración, primeros auxilios sicológicos.

“Hacemos un plan de seguridad en conjunto con su red de apoyo y hacemos una referencia de acuerdo al nivel de riesgo a una de las unidades de salud”, explicó Padilla.

Por la importancia de la situación, este año, el Metro reforzó las brigadas y ahora son itinerantes, donde personal tiene un acercamiento con los usuarios, mediante una plática amena.

El contacto se realiza mientras esperan el convoy y reciben orientación sobre la salud mental, así como herramientas para detectar si padecen de depresión, ansiedad o alguna enfermedad sicológica.

“El Metro es el sistema de transporte público más importante en la Ciudad de México, pasan millones de personas, y buscamos llegar justamente a quienes no han tenido algún contacto previo con la salud mental. Lo que hacemos es brindar información sobre el autocuidado de la salud mental y también para que puedan identificar si pudieran estar pasando por un problema de salud o un trastorno”, expuso la funcionaria.

Si la persona muestra algún interés o patrón de conducta que requiera una mayor atención, se canaliza a un módulo donde se aplica un cuestionario para abundar sobre la sintomatología y prestar la atención requerida.

Lee también ¡Saca el paraguas! Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 4 alcaldías de CDMX; condiciones prevalecerán hasta las 23:00 horas

“Estamos principalmente en los andenes. Durante el tiempo que las personas esperan el tren, nos acercamos y brindamos esta información, ya sea de cuidado de la salud mental, hacerles algunas recomendaciones, o bien, darles algunos tips para que puedan identificar situaciones de riesgo. Tenemos instrumentos para evaluar si hay sintomatología de depresión, de ansiedad o prestar los primeros apoyos sicológicos, si es que fuera necesario, y hacer una referencia hacia una unidad de salud especializada en salud mental”, añadió.

EL UNIVERSAL constató la labor de la brigada itinerante en la estación Fray Servando de la Línea 4 del Metro, donde 10 personas participaron en la actividad de información con carteles que indican nueve consejos para la salud mental, como practicar al menos 20 minutos al día alguna actividad física, comer saludable, dormir bien, establecer metas y prioridades, encontrar una pasión donde se dedique tiempo a alguna actividad que se disfrute, centrarse en lo positivo y evitar recurrir al consumo del alcohol o drogas.

Entre 2020 y 2025, 178 personas han fallecido tras presuntamente arrojarse a las vías del Sistema de Transporte Colectivo, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL y que publicó el pasado 8 de diciembre.