Familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández, uno de los dos fotógrafos que murieron en el festival Axe Ceremonia, colocaron un contador por los días que el proceso penal lleva detenido, luego de que una jueza otorgó un amparo a la familia de Berenice Giles, la segunda víctima en el caso, para que no se llevara a cabo la audiencia inicial.

Durante una manifestación llevada a cabo la mañana de este miércoles, afuera de las instalaciones de los Juzgados de Distrito en Materia Penal de la Federación, en la colonia San Ángel, manifestantes que acompañaban a los familiares del reportero gráfico rompieron la banqueta e instalaron el tablero donde suman 98 días desde que el proceso está detenido.

Familia del fotógrafo Miguel Ángel coloca contador por los días que el proceso lleva detenido. Foto: Especial.

Los familiares de Berenice Giles tramitaron un amparo ante la jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, con el cual se ordenó que no se llevará a cabo la audiencia inicial, programada para el 16 de octubre de 2025.

La familia Giles busca que la Fiscalía General de Justicia capitalina impute responsabilidades a OCESA y a la empresa de seguridad Lobo.

Uno de los representantes legales de la familia Rojas Hernández señaló que es injustificado que se impida realizar la audiencia inicial.

"Hoy no estamos aquí para hablar de un expediente ni de un tecnicismo legal, estamos aquí porque Miguel murió trabajando, porque su muerte sigue sin ser juzgada y porque el proceso que debía esclarecer responsabilidades está detenido de manera injustificada", aseguró Tabata Salas, parte de la representación legal de la familia de Miguel.

