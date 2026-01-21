Más Información

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Familiares de , uno de los dos fotógrafos que murieron en el festival Axe Ceremonia, colocaron un contador por los días que el proceso penal lleva detenido, luego de que una jueza otorgó un amparo a la familia de , la segunda víctima en el caso, para que no se llevara a cabo la audiencia inicial.

Durante una manifestación llevada a cabo la mañana de este miércoles, afuera de las instalaciones de los , en la colonia San Ángel, manifestantes que acompañaban a los familiares del reportero gráfico rompieron la banqueta e instalaron el tablero donde suman 98 días desde que el proceso está detenido.

Familia del fotógrafo Miguel Ángel coloca contador por los días que el proceso lleva detenido. Foto: Especial.
Familia del fotógrafo Miguel Ángel coloca contador por los días que el proceso lleva detenido. Foto: Especial.

Los familiares de Berenice Giles tramitaron un amparo ante la jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, con el cual se ordenó que no se llevará a cabo la audiencia inicial, programada para el 16 de octubre de 2025.

Lee también:

La familia Giles busca que la Fiscalía General de Justicia capitalina impute responsabilidades a OCESA y a la empresa de seguridad Lobo.

Familia del fotógrafo Miguel Ángel coloca contador por los días que el proceso lleva detenido. Foto: Especial.
Familia del fotógrafo Miguel Ángel coloca contador por los días que el proceso lleva detenido. Foto: Especial.

Uno de los representantes legales de la familia Rojas Hernández señaló que es injustificado que se impida realizar la audiencia inicial.

"Hoy no estamos aquí para hablar de un expediente ni de un tecnicismo legal, estamos aquí porque Miguel murió trabajando, porque su muerte sigue sin ser juzgada y porque el proceso que debía esclarecer responsabilidades está detenido de manera injustificada", aseguró Tabata Salas, parte de la representación legal de la familia de Miguel.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]