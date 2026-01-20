El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a partir de hoy inicia la presencia de brigadas itinerantes del programa Salvemos Vidas, con el objetivo de acercar orientación sicológica, información y acompañamiento profesional en materia de salud mental a las personas usuarias de la red.

Refirió que estas acciones forman parte de la estrategia institucional para brindar atención accesible y oportuna a quienes atraviesan momentos de ansiedad, tristeza persistente o situaciones emocionales que pueden rebasar su capacidad de afrontamiento, fortaleciendo las redes de apoyo dentro del transporte público.

Detalló que el despliegue de los módulos itinerantes se realizará de lunes a jueves, en un horario de 12:00 a 19:00 horas, y contemplará 23 estaciones distribuidas en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12, con una duración estimada de 23 semanas.

Durante este periodo, se instalará un módulo por semana en cada estación, mientras que las brigadas de Salvemos Vidas recorrerán tres estaciones por día, llevando a cabo actividades de promoción de la salud mental y sicoeducación dirigidas a las personas usuarias.

De manera complementaria, dicho programa mantiene atención permanente en el módulo de apoyo sicológico ubicado en avenida Balderas 58, primer piso, sobre la estación Juárez, de la Línea 3, donde se ofrece atención sicológica gratuita, confidencial y profesional.

Asimismo, a la par del despliegue en estaciones, el Metro difundirá cápsulas informativas con contenido preventivo sobre salud mental a través de sus redes sociales oficiales, con el fin de ampliar el alcance del programa y facilitar el acceso a información confiable.

El UNIVERSAL publicó el pasado 8 de diciembre que entre 2020 y 2025, 178 personas han fallecido tras presuntamente arrojarse a las vías del STC de la Ciudad de México, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.